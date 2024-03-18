Как вызвать ангела-хранителя на помощь

Как вызвать ангела-хранителя на помощь
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Простые ритуалы помогут

Каждый человек от рождения имеет небесного защитника, которого принято называть ангелом-хранителем. Многие замечали, что им удается выйти сухими из безвыходной ситуации, но совсем понятно, как это произошло. Считается, что в таких случаях именно небесный защитник пришел на помощь. Существуют простые ритуалы, которые позволяют человеку вызывать своего заступника.

Вызвать ангела-хранителя при помощи свечи

На рассвете нужно зажечь свечу и встать вместе с ней у окна. Пока горит свеча, напишите на листочке бумаги ваше обращение или желание. Затем, держа в руках свечу и глядя в окно, поговорите с ангелом-хранителем. Потом оставьте свечу на подоконнике, а листочек положите под подушку или матрас. Вскоре желаемое должно исполниться.

Вызвать ангела-хранителя во сне

Перед тем, как отправляться ко сну, зажгите три свечи и подождите, пока они прогорят. После этого зажгите еще одну свечу и, пока она горит, мысленно обратитесь к ангелу-хранителю. Важно очень четко и обстоятельно рассказать ему о том, что вас тревожит и чего вы желаете. После этого ложитесь спать. Во сне вам должен явиться ваш небесный заступник и дать советы, которые помогут реализовать задуманное.

При этом важно помнить, что ангел-хранитель помогает только в осуществлении добрых дел. Если вы хотите кого-то наказать или кому-то отомстить, не стоит рассчитывать на помощь небесного заступника.

Ранее "Утро" рассказывало, у каких знаков зодиака нет ангела-хранителя.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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