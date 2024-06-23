Полиция вышла на вероятную убийцу звезды "Друзей" Мэтью Перри

Полиция вышла на вероятную убийцу звезды "Друзей" Мэтью Перри
Мэтью Перри. Кадр: YouTube.com
Смерть артиста не была случайностью

Правоохранители до сих пор выясняют обстоятельства смерти Мэтью Перри, тело которого нашли в джакузи в конце октября прошлого года. Недавно в деле появилась интересная зацепка, которая вывела на вероятную убийцу знаменитости.

Во время обыска полиция не нашла следов наркотиков в его доме покойного, а количество кетамина после инфузной терапии в его теле не может привести к летальному исходу, заключил судмедэксперт. Полагают, что Перри мог получить смертельную дозу наркотика от другого человека.

Следователи вышли на некую знаменитую женщину, с которой звезда "Друзей" сдружился во время совместного нахождения в рехабе. Они полагают, что она может иметь отношение к гибели артиста – ее уже допросили.

"Офицеры обыскали ее комнату, и подозреваемая рассказала им все, что знала. Она была полностью готова к сотрудничеству", – говорят источники.

Женщина утверждает, не причинила бы вреда человеку, которого считала своим другом. Более того, сейчас она не употребляет наркотики. Следствие проверяет ее заявления, пока дама наняла адвокатов, готовясь к тяжбам.

Источник: In Touch Weekly

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