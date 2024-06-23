СМИ: Тимберлейк давно страдает от алкогольной и наркотической зависимостей

После задержания всплыла правда о тяжелом недуге Тимберлейка
Джастин Тимберлейк. Кадр: YouTube.com
Он борется с пагубными привычками несколько лет

Задержанный за вождение в нетрезвом виде Джастин Тимберлейк, как оказалось, давно имеет проблемы с зависимостями. Последние годы он старался держаться, но провал нового альбома, предстоящий тур и отъезд супруги из города привели к срыву.

Помимо алкоголя Джастин также увлекается легкими наркотиками. Он скрывал все долгие годы, об этом знали только близкие и жена Джессика Билл, которая помогала ему не упасть в пропасть. 

До своего ареста артист старался вести здоровый образ жизни, сбросил вес и отказывался от выпивки на публичных мероприятиях в честь выхода нового альбома. Задержание в нетрезвом видео произошло, когда Тимберлейк вышел из бара, где его якобы склоняли к алкогольным напиткам друзья. Поговаривают, что снова пить он начал, поскольку не хотел ехать в тур, но работу ему навязали на студии.

Дополнительный удар по нему нанесли мемуары Бритни Спирс, в которых она рассказала о сделанном от знаменитости аборте. После этого на певца публика накинулась с ненавистью, а также, по слухам, жена была готова подать на развод. 

Источник: Page Six

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