Звезда "Постучись в мою дверь" рассказала о любви к русской кухне

Мать звезды родилась в Крыму

Турецкая актриса Мелиса Денгель, которая сыграла в сериале "Постучись в мою дверь" роль Джерен, рассказала о своих корнях и любви к русской кухне. Девушка отметила, что на нее особое влияние оказала мать, которая родилась в Севастополе.

Денгель отметила, что ей очень нравится готовить. Одними из ее самых любимых блюд являются борщ, салаты "Селедка под шубой" и "Оливье". Всех названий артистка не помнит, но очень многое из приготовленного матерью ей нравится.

"Я бы сказала, что русская кухня – одна из моих любимых в мире", – призналась Мелиса.

Знаменитость рассказала, что в доме у ее матери стоит много книг на русском языке, но так глубоко в культуру страны она не погружена. Сама Денгель плохо понимает русскую речь и не может смотреть сериалы или кинофильмы без перевода.

При этом актриса утверждает, что в последнее время стала более активно изучать язык и однажды она сможет на нем более свободно разговаривать.