Пожилая семья отправилась в обнаженный круиз и пришла в восторг

Пара провела неделю на лайнере

67-летний мужчина с супругой, которая младше его на шесть лет, отправились в обнаженный круиз. На лайнере, который проплыл несколько морей и океан, было две тысячи абсолютно голых незнакомцев. Эту историю рассказал участник экстравагантного тура на портале Reddit.

Автор истории отметил, что в такой отпуск они с супругой отправились впервые. За время плавания посетили Мексику и Гондурас. Он сообщил, что большая часть пассажиров судна – пожилые люди. Эта поездка объединила приверженцев нудизма и никакого сексуального подтекста не имела.

Пожилой мужчина рассказал, что большую часть времени на лайнере они находились обнаженными. Одевались только для посещения ресторана или когда лайнер прибывал в порт. Его удивило, что многие пристально следили за гигиеной и использовали полотенце, когда куда-то присаживались.

По правилам нудистского тура пассажирам было запрещено фотографировать голых людей. Автор поста рассказал, что никто не нарушил запрет, кроме того, многие в принципе старались по минимуму использовать телефон, чтобы не доставлять неудобств окружающим. Также за этим пристально следили сотрудники компании.

От необычного путешествия 67-летний мужчина остался в восторге. Он заявил, что ощущения были необычные, однако повторить такой опыт пенсионер не пожелал.

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