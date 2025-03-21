Юлия Меньшова рассказала о нежелании разводиться с мужем из-за лени

Юлия Меньшова заявила о нежелании разводиться с мужем из-за лени
Юлия Меньшова. Кадр: соцсети
Именно это чувство сохранило брак

Популярная российская артистка Юлия Меньшова призналась, что не стала разводиться с Игорем Гординым, потому что им было банально лень доводить процесс до конца. В одном из интервью она рассказала о непростом периоде в их жизни, когда они всерьез думали, что больше не будут вместе.

По словам знаменитости, тогда они с возлюбленным действительно разъехались и четыре года жили отдельно, практически не поддерживая контакт как супружеская пара. Однако несмотря на фактическое расставание, до официального развода дело так и не дошло.

Любимица публики отметила, что ни она, ни ее избранник не проявили инициативу, чтобы оформить документы. Возможно, причина была не только в лени, но и в том, что в глубине души оба не хотели ставить точку.

В итоге судьба все расставила по своим местам. Спустя время они снова сблизились и восстановили отношения. Представительница звездной династии не исключает, что отсутствие формального развода помогло сохранить их брак.

К слову, ранее стало известно, что артистка думает о Познере.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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