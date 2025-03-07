Высоцкая отказалась от бизнеса "Едим дома" - Mash

Юлия Высоцкая "прогорела" из-за обугленных сырников
Юлия Высоцкая. Фото: соцсети
Звезда превратилась в мем

Популярная российская артистка Юлия Высоцкая больше не связана с бизнесом "Едим дома". По данным Telegram-канала Mash, звезда покинула состав учредителей компании, управляющей франшизой, в которую входят кулинарные студии, производство продуктов и сеть закусочных.

При этом, как утверждает источник, теледива продолжит работу над передачами под этим же брендом. Причины ее решения не уточняются, но, по версии Mash, это может быть связано с сомнительной популярностью старых выпусков шоу.

Некоторые из них, например ролики с горящим шашлыком, макаронами с водкой и обугленными сырниками, давно стали интернет-мемами. В какой-то момент по социальным сетям начали активно распространяться старые записи шоу, и пользователи с удивлением увидели, что во время приготовления блюд знаменитость использовала нетрадиционные подходы – подавала к столу горелые угощения, не чистила некоторые продукты перед приготовлением.

Официальных заявлений от самой звезды пока не поступало.

К слову, ранее на Юлию Высоцкую подали в суд.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
По теме

Жуткая находка под Харьковом: обнаружены улики ужасных преступлений боевиков

От лап убийц пострадали многие люди

"Нацистский карлик": в Раде раскрыли секретный план Зеленского

Комик-президент все продумал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей