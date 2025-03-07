Высоцкая отказалась от бизнеса "Едим дома" - Mash

Звезда превратилась в мем

Популярная российская артистка Юлия Высоцкая больше не связана с бизнесом "Едим дома". По данным Telegram-канала Mash, звезда покинула состав учредителей компании, управляющей франшизой, в которую входят кулинарные студии, производство продуктов и сеть закусочных.

При этом, как утверждает источник, теледива продолжит работу над передачами под этим же брендом. Причины ее решения не уточняются, но, по версии Mash, это может быть связано с сомнительной популярностью старых выпусков шоу.

Некоторые из них, например ролики с горящим шашлыком, макаронами с водкой и обугленными сырниками, давно стали интернет-мемами. В какой-то момент по социальным сетям начали активно распространяться старые записи шоу, и пользователи с удивлением увидели, что во время приготовления блюд знаменитость использовала нетрадиционные подходы – подавала к столу горелые угощения, не чистила некоторые продукты перед приготовлением.

Официальных заявлений от самой звезды пока не поступало.

К слову, ранее на Юлию Высоцкую подали в суд.