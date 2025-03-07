Высоцкая отказалась от бизнеса "Едим дома" - Mash

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Популярная российская артистка Юлия Высоцкая больше не связана с бизнесом "Едим дома". По данным Telegram-канала Mash, звезда покинула состав учредителей компании, управляющей франшизой, в которую входят кулинарные студии, производство продуктов и сеть закусочных.
При этом, как утверждает источник, теледива продолжит работу над передачами под этим же брендом. Причины ее решения не уточняются, но, по версии Mash, это может быть связано с сомнительной популярностью старых выпусков шоу.
Некоторые из них, например ролики с горящим шашлыком, макаронами с водкой и обугленными сырниками, давно стали интернет-мемами. В какой-то момент по социальным сетям начали активно распространяться старые записи шоу, и пользователи с удивлением увидели, что во время приготовления блюд знаменитость использовала нетрадиционные подходы – подавала к столу горелые угощения, не чистила некоторые продукты перед приготовлением.
Официальных заявлений от самой звезды пока не поступало.
К слову, ранее на Юлию Высоцкую подали в суд.
От лап убийц пострадали многие люди