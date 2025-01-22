На Юлию Высоцкую подали в суд

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В жизни знаменитой телеведущей Юлии Высоцкой произошло неприятное событие. Знаменитость столкнулась с судебными разбирательствами из-за претензий компании ООО "Восьмая заповедь".
Истцы заявили о нарушении авторских прав во время выпуска нашумевшего кулинарного шоу "Едим дома". По их словам, телеведущая использовала материалы, которые создатели программы якобы взяли без согласия правообладателей. В связи с этим компания потребовала взыскать с ООО "Едим дома" компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Несмотря на поданный иск, судебное разбирательство пока приостановлено. Эксперты обнаружили в документе нарушения, которые не позволяют рассмотреть дело. Компании-заявителю дали срок до 17 февраля для исправления ошибок. Если компания устранит все недостатки в иске, процесс может возобновиться.
Программа "Едим дома" долгие годы пользовалась огромной популярностью у зрителей благодаря оригинальным рецептам Высоцкой. Сама ведущая и ее представители пока никак не прокомментировали ситуацию.
К слову, недавно Юлии Высоцкой пришлось успокаивать взбешенного Кончаловского перед журналистами.
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