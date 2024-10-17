Бородина заявила о желании жить за границей в холодный период года

Телеведущая рассказала о наболевшем

Знаменитая российская теледива Ксения Бородина поделилась своей мечтой жить за границей. Девушка очень хотела бы проводить холодные месяцы в теплых странах, а не в родной Москве, где внушительную часть года погода оставляет желать лучшего.



Она призналась, что мечтает уезжать из нашей страны с октября по апрель, чтобы избежать холодной погоды, осадков и отсутствия солнечных дней, которые сильно сказываются на ее настроении и самочувствии.

Однако, несмотря на стремление к теплому климату, знаменитость остается в российской столице. Основная причина – учеба ее детей, которая требует постоянного присутствия в родном городе. Кроме того, насыщенный рабочий график телеведущей не позволяет ей покинуть страну на длительный срок.

Ксения отметила, что хотя она и мечтает о переезде в теплые края на время холодов, она привязана к своему образу жизни и обязанностям в России. Тем не менее, телеведущая старается находить время для поездок на море, чтобы зарядиться энергией и вернуть себе хорошее настроение.