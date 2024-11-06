В день выборов в США мошенники атаковали соцсети сына Джигарханяна

Сын Джигарханяна попал в неловкую ситуацию в день выборов в США
Армен Джигарханян. Фото: соцсети
Мужчина очень удивлен

В день выборов в США сын известного актера Армена Джигарханяна, Степан, попал в неловкую ситуацию. Он стал жертвой интернет-мошенников, которые похитили его аккаунт в социальных сетях. Теперь от его имени рассылаются вредоносные сообщения, что сильно расстраивает мужчину.

Сообщается, что сын покойной советской звезды получил сообщение от знакомого с просьбой проголосовать за дочь в каком-то конкурсе. Не подозревая подвоха, он выполнил указания и перешел по ссылке, после чего доступ к его странице был утерян. Мошенники завладели аккаунтом, что стало неприятным сюрпризом для Степана. Особенно сильно мужчину удивляет, что инцидент произошел именно в день выборов американского президента.

Степан, проживающий в США на протяжении многих лет, призвал своих подписчиков быть осторожными и не переходить по подозрительным ссылкам, которые приходят якобы от его имени. Он отметил, что сам стал жертвой классической уловки и призывает всех проявлять бдительность.

Кроме того, Степан Джигарханян, как и многие граждане США, исполнил свой гражданский долг, проголосовав на выборах, и подчеркнул, что для него важно принимать участие в жизни страны, где он проживает.

К слову, ранее открестившийся от России Бурковский признался в слабости.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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