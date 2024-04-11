Виктор Сухоруков рассказал о своей "шикарной жизни"

На вешалке в углу - большая хозяйственная сумка. Рядом - шесть простых табуреток. Вот, собственно, и все, что помогло Виктору Сухорукову рассказать со сцены о себе, о времени и об окружавших его людях. Корреспондент "Утро.ру" побывал на премьере моноспектакля "Шикарная жизнь"

Два года назад состоялась премьера "Счастливых дней" Виктора Сухорукова. Там актер вспоминает великих современников, с которыми ему доводилось быть знакомым, сниматься в кино, играть в театре. Нина Сазонова, Петр Фоменко, Сергей Бодров, Валентин Гафт, Станислав Говорухин – Виктор Иванович показывает их так ярко, так фактурно, что, кажется, они оживают на сцене.



"Счастливые дни" с аншлагами идут и сегодня. Но теперь Виктор Иванович играет параллельно и "Шикарную жизнь". И рассказывает уже про самых обычных людей – продавщицу из магазина, пьяного соседа, неуклюжую попутчицу в купе, однокашников из института, фарцовщика… Мимолетные встречи и события из детства и юности так запали в душу и ум Сухорукова, что он, уже будучи большим артистом, вспоминает их со сцены. И это не заготовленный текст, а актерская импровизация.

Мы видим маленького Витю, стоящего в очереди за дефицитом. Витю, который отправился в Москву из родного Орехово-Зуева за продуктами, но купил в метро пластинку с запрещенной в СССР группой. Витю, который поехал поступать в цирковое училище и был обманут старшекурсниками как незадачливая Фрося Бурлакова в фильме "Приходите завтра"…

И как выпукло он рисует образы людей, как точно передает их характер и настроение! Крупными мазками, буквально парой фраз, он показывает нам того или иного героя. Вот увешанная камнями в ушах и на шее заведующая продуктовым магазином. Вот клоун в смешном парике, с красным носом и трубой. Вот голый сосед, из-за которого ругаются бабы… Все они оставили яркий след в памяти Виктора Сухорукова и сделали его, в конце концов, тем, кем он стал.

Начинается же спектакль с рассказа о том, как маленький Витя выпросил у матери рубль сорок и побежал покупать редкие в ту пору апельсины. Хотя досталась ему в итоге лишь подгнившая и мятая некондиция, он был счастлив. "И пусть сегодня в магазине любых апельсинов завались, вонь тех апельсинов из детства, из магазины Анны Павловны, мне приятнее запаха сегодняшних фруктов", – признается актер. И тут же по сцене с грохотом катятся настоящие апельсины.

После каждой истории один из них будет отправлен в сумку, которая висит на вешалке. Открытки с дневниковыми записями Виктора Ивановича разных лет пойдут туда же. Одна история – один апельсин – одна открытка.

К концу спектакля сумка будет полной. Виктор Сухоруков взвалит ее на плечи, согнется под этой ношей из воспоминаний и слов, накопившихся в изобилии за 72 года, и медленно побредет за кулисы…

Ценность этого вечера воспоминаний актера – в правдивости и искренности. Сухоруков, как это бывает у актеров, не пытается казаться лучше, чем есть, не строит из себя безгрешную звезду. Напротив, он прямо говорит о пороках и первым смеется над ними – как стал выпивать, как чуть не вылетел из-за этого из театрального училища, как был уволен по "волчьей" статье из театра и как оказался на самом дне. "Его пример – другим наука", – говоря словами пушкинского "Евгения Онегина".

Кстати, в этом спектакле тоже много стихов. В "Шикарной жизни" он – серьезный драматический актер, веселый клоун, озорной танцор, поэт с точными образами. Хотя в реальности никакой шикарной жизни вышедший из рабочего барака Сухорукова не видел. Была лишь огромная мечта.

Которой он и делится со всеми нами.

