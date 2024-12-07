Брэд Питт готовится стать отцом в седьмой раз

Артист хочет получить второй шанс в личной жизни

Вопрос о помолвке Брэда Питта с новой возлюбленной Инес де Рамон близкие друзья артиста считают практически решенным. По их словам, голливудский актер еще никогда не был влюблен настолько сильно, хотя многие думали, что после тяжелого развода с Анджелиной Джоли он так и не сможет оправиться.

Тем не менее, желание снова жениться – не единственное, которое у него появилось на фоне нового романа.

"Брэд хочет получить еще один шанс стать отцом. Он уже другой человек, чем в первый раз", – говорят источники.

У звезды "Бойцовского клуба" есть шестеро детей, трое из которых – приемные. Их он завел в браке с Анджелиной Джоли, но на фоне бракоразводного процесса наследники знаменитости перестали поддерживать с ним общение. Многие даже отказались использовать фамилию именитого отца. Питт уверен, что во многом на это повлияла бывшая супруга, которая настраивает сыновей и дочерей против него.

Сейчас Брэд намерен ближе познакомить новую возлюбленную с членами своей семьи. Он уверен, что Инес полностью соответствует его представлениям об идеальной жене. Близкие также отмечают, что после всех личных проблем Питт наконец действительно счастлив, поэтому его свадьба с возлюбленной, скорее всего, лишь вопрос времени.