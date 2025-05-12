Пышный бюст Летучей едва не вывалился из купальника - фото

Знаменитость показала свою фигуру в 46 лет

Телеведущая Елена Летучая опубликовала на своей странице новое фото в купальнике. Знаменитость решила похвастаться новым пляжным нарядом и отличной физической формой в 46 лет.

На снимке она предстала в ярком розовом бикини, которое подчеркивало все ее округлости. Звезда демонстрировала подтянутый живот, стройные ноги, а также выдающуюся линию груди – можно было заметить, что пышный бюст Летучей едва не вывалился из купальника по бокам.

В комментариях ведущая попросила подписчиков оценить купальник и выбрать, какой ей подходит больше всего. Люди отметили, что такой фигурой, как у Елены, можно носить абсолютно любую одежду, поскольку она будет смотреться прекрасно.

"Лена, берите любой купальник! Все точно будут смотреть не на него",

"Когда фигура хорошая, любой купальник подойдет", – пишут ей под публикацией.

Ранее Летучая показала свою фигуру в бикини в полный рост. Внешний вид знаменитости произвел фурор.