Смена Магомаеву и Кобзону: Башмет оценил вокал звезды сериалов "Слово пацана" и "Комбинация"

В Ярославле открылся XVII Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета. Симфоническая и народная музыка, спектакли и мастер-классы - восемь дней праздника высокого искусства. Но как маэстро оценивает современную эстраду, близка ли она ему? Или же он поглощен классикой? Об этом с ним поговорил корреспондент "Утро.ру"

– Я хочу вспомнить историю сериала Татьяны Лиозновой "17 мгновений весны", – говорит Юрий Башмет. – Там песни на музыку Микаэла Таривердиева исполняет Иосиф Кобзон ("Песня о далекой Родине", "Мгновения" – Прим. ред.). Хотя изначально эти композиции записал Муслим Магомаев. Спел он их прекрасно, но режиссер картины предпочла версию Кобзона, потому что он не столько пел, сколько был голосом народа.

Если же говорить о сегодняшнем дне, то маэстро нравится, как поет Елизавета Базыкина, известная по ролям Насти в сериале "Надвое", медсестры Наташи в "Слово пацана. Кровь на асфальте" и Татьяны Ивановой в "Комбинации". "Она поет чисто, свободно, у нее хороший голос", – пояснил маэстро.

"Я к эстрадному жанру отношусь очень серьезно, – продолжает Башмет. – Особенно мне нравятся композиции военных лет – там много шедевров, как то "Темная ночь", "Синий платочек", "День Победы".

Стоит заметить, что одним из исполнителей всенародно любимого шлягера "День Победы" на музыку Давида Тухманова был Муслим Магомаев. "Он замечательно пел и оперные арии, и эстрадные песни, – говорит Юрий Абрамович. – Сегодня я такого же универсального певца не знаю, который мог бы переключаться между жанрами".