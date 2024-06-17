Сын Жириновского рассказал о просьбе вышедшего из комы отца

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Весной 2022 года скончался знаменитый российский политик Владимир Жириновский. Смерть яркого и эксцентричного лидера ЛДПР стала трагедией для всей страны. Недавно всплыли любопытные подробности последних месяцев жизни Жириновского. Уникальной информацией поделился его сын Олег Жириновский.
Мужчина в начале июня текущего года по суду установил отцовство Владимира Жириновского и теперь по праву носит его фамилию. Это обстоятельство привлекло всеобщее внимание к новоиспеченному наследнику почившего политика. Интервью у Олега решила взять вездесущая телеведущая Ксения Собчак.
Во время беседы с блондинкой Олег Жириновский поделился информацией о последних месяцах жизни своего отца. После того, как Владимир Жириновский вышел из комы, он позвонил своему наследнику. Это было в феврале 2022-го года. Олег рассказал, что во время звонка родитель сделал несколько необычных распоряжений, в частности, он потребовал привести ему еду и купить квартиру в Дубае.
Жириновский попросил у сына принести ему на ужин крольчатину, говяжий язык и квашеную капусту. Также политик распорядился купить на деньги с его счета квартиру в Дубае. Олег сообщил, что исполнил волю отца и действительно обзавелся небольшой квартиркой в элитном районе Дубая.
К слову, ранее всплыло сбывшееся предсказание Владимира Жириновского.
Названо условие, при котором это состоится
На Западе отказались прислушиваться к главе России