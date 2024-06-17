Сын Жириновского рассказал о просьбе вышедшего из комы отца

Смерть политика стала огромным ударом для всей страны

Весной 2022 года скончался знаменитый российский политик Владимир Жириновский. Смерть яркого и эксцентричного лидера ЛДПР стала трагедией для всей страны. Недавно всплыли любопытные подробности последних месяцев жизни Жириновского. Уникальной информацией поделился его сын Олег Жириновский.



Мужчина в начале июня текущего года по суду установил отцовство Владимира Жириновского и теперь по праву носит его фамилию. Это обстоятельство привлекло всеобщее внимание к новоиспеченному наследнику почившего политика. Интервью у Олега решила взять вездесущая телеведущая Ксения Собчак.

Во время беседы с блондинкой Олег Жириновский поделился информацией о последних месяцах жизни своего отца. После того, как Владимир Жириновский вышел из комы, он позвонил своему наследнику. Это было в феврале 2022-го года. Олег рассказал, что во время звонка родитель сделал несколько необычных распоряжений, в частности, он потребовал привести ему еду и купить квартиру в Дубае.

Жириновский попросил у сына принести ему на ужин крольчатину, говяжий язык и квашеную капусту. Также политик распорядился купить на деньги с его счета квартиру в Дубае. Олег сообщил, что исполнил волю отца и действительно обзавелся небольшой квартиркой в элитном районе Дубая.

К слову, ранее всплыло сбывшееся предсказание Владимира Жириновского.