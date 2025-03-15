Артист отметил церемонию в кругу членов семьи

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев снова женился на своей супруге Елене – пара отпраздновала свадьбу в казанском ЗАГСе. При этом развода у них не было, любой желающий может устроить торжественную церемонию по случаю семейного юбилея. И у Куклачевых тоже была круглая дата – они вместе 55 лет.

Артист каждые пять лет отмечает годовщину таким образом, выбирая новое место для того, чтобы снова взять в жены свою супругу. Пять лет назад они делали это в ялтинском ЗАГСе, а в этот раз их выбор пал на Татарстан.

Народный артист РСФСР находит особую прелесть в том, теперь они регулярно отмечают совместный праздник по-московски, крымски и татарски.

За 55 лет совместной жизни у Юрия и Елены появилось трое детей. Ттакже у них есть шестеро внуков. Вместе они положили начало своей цирковой династии, жена помогала Куклачеву придумывать номера и управлять делами.