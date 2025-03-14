Бузова рассказала, как проверяет мужчин на щедрость

Девушка придумала собственные "фильтры"

Звезда социальных сетей Ольга Бузова откровенно поделилась своим опытом свиданий, отметив, что для нее важно не только то, как пройдет сам разговор, но и поведение мужчины после встречи.

По словам знаменитости, если кавалер не проявляет инициативу написать первым, она теряет к нему интерес.

При этом особое внимание звезда уделяет щедрости. Она считает, что мужчина может нервничать или не сразу найти тему для разговора, но если он не оплачивает счет в ресторане, это уже ни в какие ворота не лезет.

Также девушка подчеркнула, что ей важно ощущать заботу со стороны партнера. Например, она ценит, когда мужчина сам вызывает такси, если это необходимо. По ее мнению, такие мелочи говорят о внимательности и серьезности намерений.