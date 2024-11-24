Утяшева поделилась переживаниями из-за поцелуев Павла Воли на съемках

Утяшева пожаловалась на ревность из-за поцелуев Павла Воли на стороне
Ляйсан Утяшева. Кадр: YouTube
Юморист частенько грел в своих объятиях других женщин

Популярная спортсменка и теледива Ляйсан Утяшева призналась, что испытывала ревность из-за поцелуев любимого мужа Павла Воли на стороне. Речь идет об актерской карьере юмориста, некоторые роли подразумевают тесные отношения с партнершей по съемкам.

Например, в киноленте "Платон" артист сыграл московского тусовщика, а его экранной девушкой стала актриса Елизавета Лотова. В интервью спортсменка рассказала, что некоторые сцены фильма стали для нее настоящим испытанием.

По словам девушки, особенно тяжело было смотреть на романтические и любовные моменты с участием мужа и его партнерши. Она отметила, что несмотря на доверие к избраннику, такие эпизоды вызывали у нее сильные эмоции и заставляли ревновать.

Утяшева подчеркнула, что понимает специфику работы в кино, но на уровне чувств это не всегда удается контролировать. Тем не менее, пара справляется с такими испытаниями. Молодые люди продолжают считаться одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.

Источник: YouTube-шоу "Дерзкая готовка" ✓ Надежный источник

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