Утяшева поделилась переживаниями из-за поцелуев Павла Воли на съемках

Юморист частенько грел в своих объятиях других женщин

Популярная спортсменка и теледива Ляйсан Утяшева призналась, что испытывала ревность из-за поцелуев любимого мужа Павла Воли на стороне. Речь идет об актерской карьере юмориста, некоторые роли подразумевают тесные отношения с партнершей по съемкам.

Например, в киноленте "Платон" артист сыграл московского тусовщика, а его экранной девушкой стала актриса Елизавета Лотова. В интервью спортсменка рассказала, что некоторые сцены фильма стали для нее настоящим испытанием.

По словам девушки, особенно тяжело было смотреть на романтические и любовные моменты с участием мужа и его партнерши. Она отметила, что несмотря на доверие к избраннику, такие эпизоды вызывали у нее сильные эмоции и заставляли ревновать.

Утяшева подчеркнула, что понимает специфику работы в кино, но на уровне чувств это не всегда удается контролировать. Тем не менее, пара справляется с такими испытаниями. Молодые люди продолжают считаться одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.