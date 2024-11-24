Утяшева поделилась переживаниями из-за поцелуев Павла Воли на съемках

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Популярная спортсменка и теледива Ляйсан Утяшева призналась, что испытывала ревность из-за поцелуев любимого мужа Павла Воли на стороне. Речь идет об актерской карьере юмориста, некоторые роли подразумевают тесные отношения с партнершей по съемкам.
Например, в киноленте "Платон" артист сыграл московского тусовщика, а его экранной девушкой стала актриса Елизавета Лотова. В интервью спортсменка рассказала, что некоторые сцены фильма стали для нее настоящим испытанием.
По словам девушки, особенно тяжело было смотреть на романтические и любовные моменты с участием мужа и его партнерши. Она отметила, что несмотря на доверие к избраннику, такие эпизоды вызывали у нее сильные эмоции и заставляли ревновать.
Утяшева подчеркнула, что понимает специфику работы в кино, но на уровне чувств это не всегда удается контролировать. Тем не менее, пара справляется с такими испытаниями. Молодые люди продолжают считаться одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.
Ситуация резко изменилась
В стране опасаются, что не смогут перехватить российскую ракету