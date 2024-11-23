Звезда "Иванушек" Туриченко женился

Торжество прошло в романтичной атмосфере

Участник популярной группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко официально связал себя узами брака с Дарьей Тарасовой. Радостными моментами со свадьбы пара поделилась в интернет-пространстве, раскрыв детали торжества.

Для церемонии девушка выбрала элегантное платье с пышной юбкой и длинной фатой, идеально подчеркивающее атмосферу романтики. Однако во время танцев невеста сменила наряд на стильный и более удобный костюм, добавив нотку современности к своему образу. Жених предпочел классический белый пиджак и темные брюки, демонстрируя утонченный вкус.

Особое внимание гостей и подписчиков в соцсетях привлек первый танец пары. Молодожены кружились под живое исполнение Алсу и Николая Баскова, что добавило свадебному дню особой магии и тепла.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, торжество прошло в изысканной обстановке. Кирилл и Дарья выглядели счастливыми и искренне наслаждались каждым мгновением своего праздника. Поклонники уже успели поздравить новоиспеченную семью, пожелав им долгой и счастливой совместной жизни.