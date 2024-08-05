Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость, что они русские

Дочь разведчиков Дульцевых разрыдалась после новости, что она русская
Кадр видео RT
Сын воспринял все благосклонно

Анна и Артем Дульцевы, которые вернулись из США в рамках обмена пленниками, рассказали, как их дети отнеслись к новости, что на самом деле они являются русскими. Это, как ранее говорил Владимир Путин, было для детей неожиданной.

По словам Дульцевых, младший сын Даня воспринял сведения хорошо. Он был спокоен и в целом положительно настроен. Старшей Софи потребовалось время, чтобы все осознать.

"Заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать", – рассказал отец.

Анна утверждает, что вскоре в самолете дочь стала спрашивать у нее, сможет ли она пойти по стопам родителей и тоже стать разведчиком. Сама же женщина разрыдалась перед выходом из самолета, когда увидела почетный караул возле трапа – для ее дочки это было удивительно, поскольку она до этого ни разу не видела, как мама плачет.

Дульцева утверждает, что спецслужбы Словении до самого последнего не хотели отдавать детей в Россию. По ее словам, на ведомство государства оказывали давление и власти других стран. 

Российские разведчики переехали в страну по своим аргентинским паспортам. В Европе они занимались IT-технологиями до тех пор, пока их не схватили спецслужбы и не обвинили в шпионаже. Затем их осудили на год и семь месяцев, но вернули в рамках обмена.

Источник: РЕН ТВ

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