Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость, что они русские

Сын воспринял все благосклонно

Анна и Артем Дульцевы, которые вернулись из США в рамках обмена пленниками, рассказали, как их дети отнеслись к новости, что на самом деле они являются русскими. Это, как ранее говорил Владимир Путин, было для детей неожиданной.

По словам Дульцевых, младший сын Даня воспринял сведения хорошо. Он был спокоен и в целом положительно настроен. Старшей Софи потребовалось время, чтобы все осознать.

"Заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать", – рассказал отец.

Анна утверждает, что вскоре в самолете дочь стала спрашивать у нее, сможет ли она пойти по стопам родителей и тоже стать разведчиком. Сама же женщина разрыдалась перед выходом из самолета, когда увидела почетный караул возле трапа – для ее дочки это было удивительно, поскольку она до этого ни разу не видела, как мама плачет.

Дульцева утверждает, что спецслужбы Словении до самого последнего не хотели отдавать детей в Россию. По ее словам, на ведомство государства оказывали давление и власти других стран.

Российские разведчики переехали в страну по своим аргентинским паспортам. В Европе они занимались IT-технологиями до тех пор, пока их не схватили спецслужбы и не обвинили в шпионаже. Затем их осудили на год и семь месяцев, но вернули в рамках обмена.