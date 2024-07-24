Децл жив: поклонники заявили об инсценировке смерти певца после новой песни

Многие не могут смириться с тяжелой утратой

Смерть популярного рэп-исполнителя Децла в 2019-м году получила огромный резонанс, у молодого артиста остались миллионы поклонников. Некоторые фанаты до сих пор не верят в случившееся. 22 июля Децл мог отпраздновать очередной день рождения, на этом фоне поползли новые слухи о том, что певец жив.



В честь праздника отец артиста опубликовал его новый трек, который, как утверждает родитель, он неожиданно нашел среди записей покойного сына. В частности, в композиции звучат слова "у всех на виду, но меня не найдут, я все предвидел и все еще тут".

Этого фанатам оказалось достаточно для того, чтобы сделать вывод: Децл всех обманул и на самом деле прекрасно живет где-нибудь на райских островах. Люди припомнили, что певец в интервью не раз заявлял о таких планах. Кирилл Толмацкий рассказывал, что хочет уйти "со сцены и из жизни" в 35 лет, для этого может инсценировать собственную смерть. Именно на 36-м году жизни рэпер и скончался.