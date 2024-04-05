Переехавший в США Профессор Лебединский пожаловался на отсутствие денег на жизнь

Артист опускается на самое дно

Популярный советский и российский музыкант Алексей Лебединский, широко известный публике под псевдонимом Профессор Лебединский, в свое время был яркой звездой на отечественной эстраде. Его хит "Я убью тебя, лодочник" гремел из каждого утюга. Как оказалось, на шестом десятке жизнь звезды кардинально изменилась. Сбежавший из России артист теперь вынужден буквально побираться. Более того, музыкант готов опуститься на самое дно.



Профессор Лебединский давно и прочно обосновался в Соединенных Штатах Америки. Оттуда он периодически выступает с критикой российских властей и раздает советы оппозиционерам. Надо полагать, жизнь на чужбине сложилась совсем не так, как рассчитывал некогда популярный певец. Что-то не срослось, и артист буквально вымогает деньги у своих подписчиков для того, чтобы свести концы с концами.

Певец в социальных сетях пожаловался на бедственное положение. Он посетовал, что денег, которые присылают сердобольные фанаты, едва хватает на оплату малой доли счетов. Лебединский недоволен тем, что все о нем забыли и так редко скидывают деньги на жизнь. Артист признался, что готов пойти на отчаянный шаг и опуститься на самое дно. Он пригрозил, что, если никто ему не поможет, он переселится под мост к бомжам.

К слову, ранее беглый Профессор Лебединский оскорбил россиян.