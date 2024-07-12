Угадайте известную персону по портрету: проверьте свои знания

Многие фамилии на слуху, но вы можете допустить досадную ошибку

Всем знакомы культовые произведения выдающихся писателей, поэтов и художников. Однако далеко не всегда мы имеем представление о том, как выглядят именитые культурные деятели. Предлагаем вам проверить собственные знания и попытаться угадать, какой известный человек изображен на портрете.



Сегодня популярных людей постоянно показывают по телевизору, а в интернете можно увидеть огромное количество фотографий из личной жизни звезды. Раньше такого, конечно же, не было. Давайте узнаем, знакома ли вам внешность культовых личностей. Попробуйте отгадать их по портрету.