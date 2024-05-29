Тест на грамотность: как правильно произносить сложные слова

Люди часто ошибаются в речи

Грамотность – показатель умного, успешного человека. Однако, даже если вы на отлично учились в школе, со временем знания имеют обыкновение выветриваться из головы. Предлагаем вам пройти быстрый и интересный тест на грамотность, он освежит память и напомнит некоторые правила.



Возможно, вы и так отлично знаете, как грамотно произносить и писать слова, тогда тест подтвердит высокий уровень эрудиции, о чем можно похвастаться близким. В любом случае, повторение – мать учения, так что ответить на несколько вопросов из школьной программы не будет лишним.

Дерзайте – задания займут всего пару минут, но принесут неоспоримую пользу, проверят знания и напомнят правила русского языка.