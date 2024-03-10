Семь причин ломкости волос

Лучше выбирать шампуни, содержащие увлажняющие и питательные компоненты

Красивые, ухоженные и здоровые волосы – мечта любого человека. Однако далеко не у всех прическа выглядит идеально. Слабость и ломкость волос – достаточно распространенная проблема. О том, чем она может быть вызвана, и что поможет поддержать силу и здоровье волос, рассказывает Виктория Толстоносова – трихолог, нутрициолог.

Причина 1. Недостаток важных питательных веществ

Для полноценного питания волос и кожи головы необходимы белки, жиры животного происхождения, витамины и минералы. Дефицит этих компонентов приводит к печальным последствиям. Правильная диета поможет укрепить волосы и предотвратить их ломкость. Какие продукты следует включить в свой рацион?

Источники белка: курицу, рыбу, яйца и обезжиренные молочные продукты. Пищу, богатую железом: говядину, индейку, красное мясо и бобовые. Источники Омега-3: жирную рыбу, авокадо, орехи и льняное семя. Продукты с высоким содержанием витамина А: сладкий картофель, морковь, шпинат и яйца. Плоды и овощи с витамином С: апельсины, грейпфруты, киви, ягоды и овощи красного и желтого цветов. Продукты с биотином: яичный желток, орехи, семена и цельное зерно.

Важно также пить достаточное количество воды, чтобы обеспечить гидратацию организма.

Причина 2. Частое использование утюжков и фенов

Подобные процедуры повреждают структуру волос, делая их ломкими и хрупкими. При таких способах укладки необходимо подумать об эффективной термозащите. Используйте специальные средства и техники создания причесок, чтобы уберечь волосы от агрессивного теплового воздействия, истончения и пересушивания. Какие меры позволят минимизировать негативные последствия?

1. Применение термозащитных продуктов — спреев, масел или кремов. Они содержат ингредиенты, помогающие создать защитную пленку на волосах. Они "смягчают" воздействие высоких температур и уменьшают риск повреждений.

2. Контроль за температурой приборов. При использовании тепловых инструментов ставьте их на минимальный режим, позволяющий достичь желаемого эффекта. Избегайте обработки высокой температурой – это вредно для структуры волос.

3. Укладка только на сухие волосы. Откажитесь от теплового воздействия на мокрые пряди. Сначала высушите их естественным способом, без применения горячего фена.

5. Редкое использование утюжков и плоек. Постарайтесь ограничить применение нагревательных приборов – не стоит ежедневно подвергать свои волосы таким испытаниям. Выбирайте более мягкие методы стайлинга, чтобы сохранить здоровый вид прядей.

Причина 3. Окрашивание, обесцвечивание и перманентная завивка

Большинство красителей и химикатов разрушают внешний слой волос, делая их хрупкими и ломкими. Когда речь идет о безопасности, важно учитывать потенциальный вред некоторых ингредиентов. Изучите состав продукта, избегайте средств, содержащих аммиак, фенилендиамин, резорцин и другие нежелательные вещества. Обратите внимание на сертифицированные органические красители, имеющие более нежную рецептуру.

После процедур красоты не забывайте бережно ухаживать за волосами, использовать мягкие шампуни и кондиционеры, а также натуральные масла и маски для восстановления волос.

Причина 4. Агрессивные средства для ухода

Регулярное использование шампуней с высоким щелочным рH и агрессивными веществами в составе может привести к потере естественной влажности, сухости и ломкости волос. Рекомендуется выбирать моющие средства, содержащие увлажняющие и питательные компоненты.

Причина 5. Травматичные прически

Слишком тугой хвост, сложное плетение, африканские косички могут создавать сильное давление на кожу головы, что со временем делает волосы ломкими. Лучше сделать объемные косы – они не только стильно выглядят, но и безопасны для волос. Откажитесь от обычных резинок и металлических заколок, которые приводят к заломам. Нежелательно также резкое и грубое расчесывание мокрых прядей. Их нужно сначала бережно высушить, и лишь потом приводить в порядок.

Причина 6. Вредное воздействие окружающей среды

Активное ультрафиолетовое излучение, загрязненный воздух, хлорированная вода, перепады температур негативно влияют на состояние и внешний вид волос. Летом используйте средства с УФ-фильтрами для защиты шевелюры от вредного воздействия солнечных лучей. В холодный сезон нужно носить головной убор. При низких температурах сужаются сосуды, нарушается кровообращение в тканях – от этого волосы становятся ломкими и тусклыми.

Причина 7. Проблемы со здоровьем

Длительное психологическое напряжение и изменение гормонального фона могут привести к нарушению обмена веществ и ухудшению качества волос. Большое значение имеет и генетическая предрасположенность: некоторым людям слабые и хрупкие волосы передаются по наследству.

Для избавления от ломкости волос необходимо пересмотреть свой рацион, внимательно выбирать средства для ухода, отказаться от ежедневной горячей укладки и тугого плетения. Если эти меры не привели к положительным результатам, следует обратиться к специалисту-трихологу для консультации, диагностики и получения индивидуальных рекомендаций по восстановлению здоровья и красоты волос.