Нутрициолог рекомендует: корзина полезных жиров

Нутрициолог рекомендует: корзина полезных жиров
Фото: freepik.com
Недостаток элеиента негативно сказывается на внешнем облике, состоянии волос и кожных покровов

Значение жиров для полноценного питания трудно переоценить. Они дают жизненные силы, участвуют в терморегуляции и необходимы для стабильной работы всех систем организма. Однако стоит помнить, что далеко не все жиры безвредны – от некоторых из них лучше отказаться. Правильный рацион должен включать в себя блюда с полезными компонентами, которыми богаты дары природы. О продуктах, содержащих здоровые жиры, рассказывает Ирина Макарова – натуропат, нутрициолог, эксперт по психосоматике и телесной терапии, автор онлайн-платформы "Разум, Тело и Еда".

Жиры в рационе: почему они так важны

Жиры – одна из основных составляющих сбалансированного питания, без которой невозможно полноценное функционирование организма:

  • недостаток жиров негативно сказывается на внешнем облике, состоянии волос и кожных покровов;

  • без них не смогут усвоиться некоторые жизненно важные элементы – витамины D, К, А, E; 

  • жиры – ценный источник Омега-3 и Омега-6, которые поступают в организм вместе с едой. 

Нужно отметить, что они обладают высокой питательностью и более калорийны, чем протеины и углеводы. По этой причине многие отказываются от употребления любых жиров, но это в корне не верно. Нужно серьезно пересмотреть свои пищевые привычки и отказаться от вредной еды, в которой содержатся транс-жиры. 

Природные источники жиров: как сделать правильный выбор

Известно, что многие натуральные продукты насыщены здоровыми растительными жирами. Какие из них следует включить в свое ежедневное меню? 

Семена и орехи 

В корзину полезных жиров входят, прежде всего, орехи и всевозможные семена, которые содержат много необходимых для жизни нутриентов, преимущественно минералов. Буквально в горсти семян находится большое количество важных химических элементов. Такие продукты способны заменить дорогостоящие баночки с синтетическими минеральными добавками. Например, в 100 граммах семян тыквы содержится (в процентах от суточной нормы): железо 88%, магний 148%, цинк 71%. 

Большинство орехов и семян – миндаль, арахис, кокос, семена льна и чиа – настоящий кладезь жиров. Они также богаты клетчаткой, антиоксидантами и другими важнейшими компонентами для организма. 

Сыродавленные масла

Крайне не рекомендуется использовать рафинированные масла – лучше перейти на сыродавленные. Классические рафинированные масла подвергаются серьезной химической очистке в процессе их рафинации. В то время как натуральные сыродавленные масла получают путем механического воздействия на жиросодержащее сырье – плоды, орехи и семена. Такие масла приятны на вкус и имеют ярко выраженный аромат. Они нашли широкое применение в приготовлении разнообразных блюд

В зависимости от вида растения масла могут иметь различные характеристики. Но в каждом из них есть жирные кислоты, витамины и антиоксиданты. 

Натуральные пасты из семян или орехов

Подходящий вариант для корзины здорового питания – пасты и урбечи из натуральных ингредиентов. Эти продукты с особой консистенцией и насыщенным ароматом готовят из растительного сырья. Пасты производятся из семян подсолнечника, кунжута, миндаля, грецких орехов. Урбеч – изюминка восточной кухни, он хорош на вкус и имеет в составе необходимые для организма жиры. Его обычно добавляют в соусы, овощные салаты и другую пищу. При выборе паст и урбечей обязательно обращайте внимание на состав, в нем не должно быть сторонних компонентов.

Плоды

Польза ягод, плодов и овощей известна всем. Они – главные поставщики пищевых волокон и витаминов в организм человека. Как правило, жиров в них немного, однако здесь существует ряд исключений:

1. Оливки. Именно из них добывают популярное масло, которое входит в рецептуру многих блюд. В 100 граммах оливок – 11-15 граммов жиров. Они не только вкусны, но и полезны. Ингредиенты в составе плодов нормализуют работу сердца, оздоравливают сосуды, предотвращают многие тяжелые недуги. Помимо этого, в оливках содержатся нутриенты для поддержания хорошего самочувствия и общего тонуса.

2. Авокадо. В нем имеются вещества, снижающие показатели холестерина, нормализующие работу сердца и желудочно-кишечного тракта. Авокадо – не только источник жиров, но и лидер по содержанию активных компонентов. В его составе – масса витаминов, а также важные минералы: магний для здоровых мышц и калий для правильного гормонального баланса. 

Антиоксиданты, содержащиеся в мякоти, обеспечивают защиту клеток от агрессивных факторов и уменьшают риск возникновения опасных заболеваний: онкологии, инфарктов и инсультов. Кроме того, авокадо помогает снизить аппетит и сбросить вес благодаря пищевым волокнам в своем составе.

3. Дуриан. Этот плод особенно популярен в Юго-Восточной Азии. Он известен своеобразным запахом, а также уникальной питательной ценностью. 

Экзотический дуриан богат фолиевой кислотой, магнием, витаминами С и группы В. Фрукт содержит антиоксиданты, которые способны бороться с воспалительными процессами в организме. Высокий процент клетчатки улучшает функционирование кишечника, а витамины и минералы в составе укрепляют защитные силы и препятствуют старению. 

Включение этих натуральных продуктов в рацион станет хорошим выбором для формирования правильных пищевых привычек. Приятные изменения в вашем меню благотворно скажутся как на самочувствии, так и на внешнем виде.

Источник: Утро.ру
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей