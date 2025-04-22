Кто из знаков зодиака успеет встретить любовь до конца апреля

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
912 новости
До конца апреля у некоторых знаков зодиака появляется реальный шанс наладить личную жизнь. Весна открывает новые маршруты и приводит в жизнь нужных людей.
У Тельцов к концу месяца усиливается тяга к теплым, настоящим чувствам. Многие наконец-то будут готовы к новым отношениям. Шанс познакомиться с близким по духу человеком велик. Главное, не анализируйте слишком много, а действуйте по велению сердца.
Весы сбрасывают внутренние зажимы и начинают чуть проще относиться к чувствам. Именно в таком настроении может возникнуть легкая симпатия, которая обещает перерасти во что-то очень серьезное. Спонтанное знакомство может принести любовь, если позволите себе быть собой.
Щедрая передышка боевиков закончилась