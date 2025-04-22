Кто из знаков зодиака успеет встретить любовь до конца апреля

Кто из знаков зодиака успеет встретить любовь до конца апреля
Картинка: сгенерировано ИИ
Некоторых ждут серьезные перемены на любовном фронте

До конца апреля у некоторых знаков зодиака появляется реальный шанс наладить личную жизнь. Весна открывает новые маршруты и приводит в жизнь нужных людей.

Телец

У Тельцов к концу месяца усиливается тяга к теплым, настоящим чувствам. Многие наконец-то будут готовы к новым отношениям. Шанс познакомиться с близким по духу человеком велик. Главное, не анализируйте слишком много, а действуйте по велению сердца.

Весы

Весы сбрасывают внутренние зажимы и начинают чуть проще относиться к чувствам. Именно в таком настроении может возникнуть легкая симпатия, которая обещает перерасти во что-то очень серьезное. Спонтанное знакомство может принести любовь, если позволите себе быть собой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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