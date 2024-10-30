Елена Воробей улетела в Европу после стресса из-за дочери

Артистка в солнечной стране

Известная артистка юмористического жанра Елена Воробей решила отвлечься от пережитого стресса, отправившись на отдых в Италию. Недавно она столкнулась с трудным периодом, связанный с состоянием здоровья своей дочери Софии, которой потребовалась сложная операция и длительная реабилитация.

В своем блоге знаменитость поделилась фотографиями из Рима, где запечатлена на фоне Колизея. Этот визит к одной из самых известных достопримечательностей мира стал для 57-летней артистки реализацией давнего желания.

21-летняя София, наследница звезды, недавно прошла через трудное восстановление после операции, что добавило стресса в жизнь артистки. Отпуск в Италии стал для знаменитости возможностью сменить обстановку и немного отдохнуть после сложных месяцев забот и волнений. Поклонники поддержали юмористку в комментариях, пожелав ей и Софии здоровья и сил.