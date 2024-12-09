Киркоров обозначил одно из главных требований к будущему зятю

Артист четко рассказал, на что рассчитывает

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров дал понять, что предъявляет определенные требования к будущему супругу своей дочке. Артист появился на светском мероприятии с букетом лизиантусов, которые особенно нравятся его 13-летней наследнице Алле-Виктории. Эти цветы стали символом его внимания к предпочтениям любимой родственницы.

В разговоре с представителями прессы артист отметил, что будущий жених дочки должен учитывать ее любовь к этим цветам и регулярно радовать ее букетами. По его словам, это одно из основных условий для зятя.

Помимо этого, артист хотел бы, чтобы избранник дочери был талантливым человеком. Идеальным вариантом, по мнению звездного родителя, станет молодой человек, который прошел обучение в академии Игоря Крутого. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру". Таким выбором артист показал свое уважением к творческому подходу и высоким стандартам этой образовательной площадки.

Разумеется, дочка знаменитости еще слишком юна для серьезных отношений, однако артист, судя по всему, уже задумывается о будущем и будет тщательно оценивать того, кого выберет наследница.

К слову, ранее Киркоров раскрыл жуткую семейную тайну.