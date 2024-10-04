Элтон Джон рассказал о потерянных во время лечения частях тела

Легендарный артист рассказал о потерянных во время лечения частях тела
Элтон Джон. Фото: соцсети
Здоровье знаменитости сильно подкосилось

Легендарный британский исполнитель Элтон Джон во время своего недавнего публичного выступления честно рассказал о страшных проблемах со здоровьем. Стоит отметить, что даже в такой тяжелой ситуации артист не теряет присутствие духа и готов иронизировать по поводу своего плачевного состояния.

Музыкант, известный своим чувством юмора, в ходе выступления пошутил о перенесенной тяжелой болезни, упомянув, что во время восстановления потерял некоторые части тела. Звезда заявил, что теперь он лишился правого бедра и обоих коленей, чем вызвал смех и удивление у публики.

"Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты", – добавил он.

Элтон Джон уже давно откровенно говорит о своих проблемах со здоровьем. Ранее он не раз делился с поклонниками и журналистами деталями борьбы с различными заболеваниями и необходимостью проводить длительную реабилитацию. Несмотря на сложности, артист продолжает активно участвовать в культурной и общественной жизни, не теряя оптимизма и чувства юмора.

Его выступление было встречено с большим энтузиазмом, и публика отметила, что даже в сложные моменты жизни певец не теряет бодрость духа и способность шутить.

Напомним, ранее стало известно о слепоте Элтона Джона из-за недуга.

Источник: People ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыты тяжелые последствия потери Угледара для Зеленского

Город наполовину находится под контролем России

"Невиданные темпы": новая тактика ВС РФ шокировала ВСУ

Россияне смогли получить важное преимущество на поле боя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей