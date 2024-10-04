Элтон Джон рассказал о потерянных во время лечения частях тела

Здоровье знаменитости сильно подкосилось

Легендарный британский исполнитель Элтон Джон во время своего недавнего публичного выступления честно рассказал о страшных проблемах со здоровьем. Стоит отметить, что даже в такой тяжелой ситуации артист не теряет присутствие духа и готов иронизировать по поводу своего плачевного состояния.



Музыкант, известный своим чувством юмора, в ходе выступления пошутил о перенесенной тяжелой болезни, упомянув, что во время восстановления потерял некоторые части тела. Звезда заявил, что теперь он лишился правого бедра и обоих коленей, чем вызвал смех и удивление у публики.

"Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты", – добавил он.

Элтон Джон уже давно откровенно говорит о своих проблемах со здоровьем. Ранее он не раз делился с поклонниками и журналистами деталями борьбы с различными заболеваниями и необходимостью проводить длительную реабилитацию. Несмотря на сложности, артист продолжает активно участвовать в культурной и общественной жизни, не теряя оптимизма и чувства юмора.

Его выступление было встречено с большим энтузиазмом, и публика отметила, что даже в сложные моменты жизни певец не теряет бодрость духа и способность шутить.

Напомним, ранее стало известно о слепоте Элтона Джона из-за недуга.