Элтон Джон ослеп на один глаз после тяжелой болезни

Поклонники в ужасе от произошедшего

Британский певец Элтон Джон сообщил о слепоте после перенесенной летом инфекции. Как пишут в западной прессе, 77-летний исполнитель признался, что перестал четко видеть одним глазом из-за последствий заболевания. Артист не стал скрывать, что процесс выздоровления идет медленно, но все же любимец миллионов надеется, что врачи сумеют восстановить его зрение.

Легендарный музыкант выразил благодарность своим поклонникам за поддержку в этот непростой период и поделился, что медики делают все возможное для его выздоровления. Несмотря на возникшие трудности, Элтон Джон сохраняет оптимизм и надеется, что вскоре сможет вернуться к полноценной жизни.

Эта новость вызвала волну беспокойства среди поклонников по всему миру, многие из которых отправляют ему пожелания скорейшего выздоровления. За годы своей карьеры Элтон Джон неоднократно сталкивался с вызовами, связанными со здоровьем, но всегда находил силы преодолевать трудности.

Сейчас исполнитель находится под наблюдением врачей и проходит курс лечения, направленный на восстановление зрения. Музыкант намерен продолжать творческую деятельность и радовать поклонников новыми выступлениями.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого музыканта, артист скончался прямо во время концерта.

