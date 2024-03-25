Россиян возмутило молчание "Пугачевой из-за трагедии в "Крокусе"

Реакция Пугачевой на трагедию в "Крокусе" шокировала россиян
Алла Пугачева. Фото: соцсети
продолжениеПоявилось объяснение неожиданной реакции Пугачевой на теракт в "Крокусе"
Люди возмущены неожиданным молчанием артистки

Теракт в подмосковном "Крокусе" оказался одним из самых страшных в современной истории страны. Погибло более 140 человек, точное количество получится установить после разбора завалов. Российские звезды, которые регулярно выступали на концертной площадке, поражены случившемся. Многие выражают свои соболезнования и отправляют деньги в благотворительные фонды на помощь пострадавшим. При этом не все смогли сказать что-то по поводу инцидента.

К примеру, россияне были шокированы, что ранее словоохотная Алла Пугачева и фразы не сказала в своих соцсетях о трагедии. Последний пост артистки посвящен уходу Александра Ширвиндта 16 марта. Ее супруг, в свою очередь, поддержал россиян, пожелав им сил, чтобы справиться с бедой. 

"Ужасающая трагедия в "Крокусе". Нет слов", – написал Галкин*.

После молчания Пугачевой народ атаковал ее страницу со своими возмущенными комментариями. Люди не понимают, почему артистка даже спустя три дня не сделала заявления по этому поводу.

"Не зачем возвращаться в Россию, отношение доказано",

"У этого монстра нет понятия о человечности, только наши и не наши",

"Даже не выразила людям своей страны соболезнования. Дно",

"С этого дня вы – не народная, вы – не гражданин, вы – никто для нас. Желаю вам долгих лет жизни и никогда, слышите, никогда не возвращаться в Россию", 

– возмущаются люди в соцсетях.

Ранее друг объяснил скандальное поведение Пугачевой.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети
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