Какие американские звезды потеряли дом после пожара в Лос-Анджелесе

Разрушительная стихия лишила многих людей жилья

Уже несколько дней в Лос-Анджеле бушует пожар, который стремительно распространяется из-за порывистого ветра. Из района, охваченного огнем, эвакуировали более 360 тысяч человек. Стихия уничтожила более 10 тысяч зданий, среди которых были дома голливудских знаменитостей.

Актер Адам Броуди из сериала "Одинокие сердца" и Лейтон Мистер из "Сплетницы" лишились собственного особняка – он сгорел под чистую. Без жилья осталась актриса Анна Фэрис, сыгравшая в серии фильмов "Очень страшное кино" главную роль. Она успела вовремя эвакуироваться в безопасное место.

Юджин Леви, сыгравший отца в комедии "Американский пирог", также потерял свой дом в пожаре в районе Пасифик-Палисейдс. Это же произошло и с 87-летним Энтони Хопкинсом.

Светская дива Пэрис Хилтон узнала, что ее дом полностью сгорел из сюжета по телевидению. Для нее это стало большой потерей, поскольку место было очень памятным и важным.

Певица и актриса Мэнди Мур из кинофильма "Спеши любить" тоже осталась без жилья. От дома осталась только небольшая коробка, непригодная для жизни.

Актриса из "Грязных танцев" Дженнифер Грей тоже лишилась своего особняка, как и Майлз Теллер из "Дивергента". Также без дома осталась мать певицы Бейонсе Тина Ноулз, Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Дженнифер Гарнер.