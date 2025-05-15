Сын Шварценеггера скинул 14 килограммов за 40 дней

Сын Шварценеггера скинул 14 килограммов за 40 дней и раскрыл свой секрет
Арнольд Шварценеггер. Фото: соцсети
Молодой человек решил взяться за свою внешность

Сын Арнольда Шварценеггера, 27-летний Кристофер, серьезно занялся своим здоровьем и смог сбросить лишний вес. Он впервые публично рассказал, как ему удалось добиться таких результатов, и поделился личным опытом похудения.

На одном из мероприятий в Лос-Анджелесе Кристофер выступил с речью, в которой признался, что путь к желаемой форме занял у него больше пяти лет. По его словам, это был непростой процесс, полный попыток, ошибок и постоянной работы над собой.

Один из важных шагов, по его признанию – отказ от хлеба. За 40 дней после исключения этого продукта из рациона он сбросил почти 14 килограммов.

Кристофер подчеркнул, что изменения происходили постепенно. Он признался, что даже сейчас, несмотря на очевидный прогресс, не собирается останавливаться и продолжает двигаться к своей цели.

Похудение, по его словам, стало не результатом волшебной диеты, а итогом постоянной работы и жесткой дисциплины.

Источник: People ✓ Надежный источник

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