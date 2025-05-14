Бабкина объяснила, почему не любит отдыхать за границей

Бабкина объяснила, почему не любит отдыхать за границей
Надежда Бабкина. Фото: АГН "Москва"
Артистка предпочитает курорты родной страны

Знаменитая исполнительница Надежда Бабкина призналась, что летние каникулы всегда предпочитает проводить на родине, и зарубежные курорты ее совершенно не привлекают. По словам артистки, Крым давно стал для нее любимым местом отдыха.

Звезда рассказала, что с большим удовольствием возвращается на полуостров из года в год. Особенно ей по душе Ялта и ее окрестности, артистка признается, что каждый визит открывает для нее что-то новое.

Знаменитость призналась, что зарубежные поездки ей не по душе. Ее смущает языковой барьер и другой культурный фона. "У нас лучше!" – подчеркнула она.

По словам певицы, Крым давно стал неотъемлемой частью ее летнего маршрута, и она с нетерпением ждет новых впечатлений именно там, на родной земле.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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