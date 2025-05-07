Распутина рассказала, как ее чуть не убили на концерте в 1990-х

Машу Распутину чуть не убили во время концерта
Маша Распутина. Кадр: соцсети
Звезда была в ужасе от происходящего

Знаменитая исполнительница Маша Распутина поделилась воспоминаниями о страшном происшествии, которое произошло с ней во время гастролей в начале 90-х. Звезда рассказала, как едва не стала жертвой покушения в Челябинской области.

Страшный инцидент случился в 1992 году во время участия в музыкальном фестивале в небольшом городе, название которого она уже не помнит. Сцена, по словам артистки, находилась почти в лесу. Ее выступление было запланировано ближе к завершению концертной программы.

После исполнения песни певица должна была сесть в автомобиль, на котором было указано ее имя. Как только машина со звездой на пассажирском сидении выехала с территории мероприятия, по ней был открыт огонь.

Артистка уверена, что кто-то пытался целенаправленно ее устранить. К счастью, все обошлось, но после этого звезде пришлось нанять охрану.

"Я так поняла, что киллер целился именно в меня, кто-то пытался от меня избавиться", – поделилась звезда.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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