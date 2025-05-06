Сати Казанова рассказала, когда покажет дочь публике

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
912 новости
Известная российская певица Сати Казанова недавно впервые стала мамой, но делиться подробностями личной жизни не спешит. Имя и лицо ее малышки до сих пор неизвестны широкой аудитории, и, как призналась звезда, она намерена сохранить эту тайну как минимум до тех пор, пока дочери не исполнится четыре года.
42-летняя артистка рассказала, что ее решение не связано ни с религией, ни с какими-либо особенными эзотерическими взглядами. Все гораздо проще: в ней сработал сильный "материнский инстинкт".
Знаменитость призналась, что просто хочет оградить ребенка от лишнего внимания и обеспечить малышке спокойное детство без вспышек фотокамер.
Лидер Незалежной не стесняется в выражениях
На Украине продолжают накалять обстановку