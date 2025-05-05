Рудченко заподозрил в нападении на Кадышеву пиар-ход

История с нападением на Кадышеву получила неожиданный поворот
Надежда Кадышева. Кадр: соцсети
В прессе продолжают обсуждать скандальный инцидент

Скандал вокруг нападения на Надежду Кадышеву обрастает новыми версиями и вызывает бурное обсуждение в медиа. Теперь в происходящем заподозрили тщательно продуманный пиар-ход.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что не исключает: инцидент мог быть спланирован самой командой артистки. Эксперт напомнил, что практика создания искусственных инфоповодов для поддержания интереса к публичным фигурам не нова.

Он подчеркнул, что случаи с нападениями, резкими заявлениями или даже странными выходками нередко становятся частью стратегии по удержанию внимания аудитории. Эксперт предположил, что и в этот раз все могло быть устроено неслучайно, а именно для того, чтобы усилить интерес к и без того популярной певице.

Между тем появляются и новые подробности. Девушка, пробравшаяся за кулисы и набросившаяся на певицу в Иванове, в разговоре с журналистами заявила, что является ее фанаткой. Она утверждала, что действовала не по собственной инициативе, а по указанию, ее якобы попросили добыть эксклюзив.

К слову, ранее появилась информация о скандальном сыне Кадышевой.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Ужас, что творится!" Такер Карлсон послал черную метку Зеленскому

Ведущий перечислил грехи киевского верховода

Названы три этапа возможного мирного процесса по Украине

Решение проблемы может занять долгое время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей