Рудченко заподозрил в нападении на Кадышеву пиар-ход

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Скандал вокруг нападения на Надежду Кадышеву обрастает новыми версиями и вызывает бурное обсуждение в медиа. Теперь в происходящем заподозрили тщательно продуманный пиар-ход.
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что не исключает: инцидент мог быть спланирован самой командой артистки. Эксперт напомнил, что практика создания искусственных инфоповодов для поддержания интереса к публичным фигурам не нова.
Он подчеркнул, что случаи с нападениями, резкими заявлениями или даже странными выходками нередко становятся частью стратегии по удержанию внимания аудитории. Эксперт предположил, что и в этот раз все могло быть устроено неслучайно, а именно для того, чтобы усилить интерес к и без того популярной певице.
Между тем появляются и новые подробности. Девушка, пробравшаяся за кулисы и набросившаяся на певицу в Иванове, в разговоре с журналистами заявила, что является ее фанаткой. Она утверждала, что действовала не по собственной инициативе, а по указанию, ее якобы попросили добыть эксклюзив.
К слову, ранее появилась информация о скандальном сыне Кадышевой.
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