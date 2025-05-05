Рудченко заподозрил в нападении на Кадышеву пиар-ход

В прессе продолжают обсуждать скандальный инцидент

Скандал вокруг нападения на Надежду Кадышеву обрастает новыми версиями и вызывает бурное обсуждение в медиа. Теперь в происходящем заподозрили тщательно продуманный пиар-ход.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что не исключает: инцидент мог быть спланирован самой командой артистки. Эксперт напомнил, что практика создания искусственных инфоповодов для поддержания интереса к публичным фигурам не нова.

Он подчеркнул, что случаи с нападениями, резкими заявлениями или даже странными выходками нередко становятся частью стратегии по удержанию внимания аудитории. Эксперт предположил, что и в этот раз все могло быть устроено неслучайно, а именно для того, чтобы усилить интерес к и без того популярной певице.

Между тем появляются и новые подробности. Девушка, пробравшаяся за кулисы и набросившаяся на певицу в Иванове, в разговоре с журналистами заявила, что является ее фанаткой. Она утверждала, что действовала не по собственной инициативе, а по указанию, ее якобы попросили добыть эксклюзив.

К слову, ранее появилась информация о скандальном сыне Кадышевой.