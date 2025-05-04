Названа тайная любовь Бена Аффлека: актриса недавно развелась

Знаменитость давно испытывает к ней симпатию

Актер Бен Аффлек, который сейчас является холостяком и готов к новому роману, в беседе с друзьями признался, что тайно влюблен в Анджелину Джоли. Актриса стала официально свободной в конце прошлого года, окончательно разорвав брак с Бредом Питтом.

"Бен сказал, что всегда считал ее очень горячей девушкой и восхищался тем, как она построила свою карьеру, он назвал ее умной", – сообщил источник.

Особенно ему нравится, что Джоли самолично занимается производством фильмов, поскольку у них есть общие темы для беседы. К тому же артист считает плюсом маленькую разницу в возрасте: ему исполнилось 52 года, а актрисе 49 лет.

Известно, что у Аффлека схожие вкусы с Питтом. Например, в 90-х они оба встречались с голливудской звездой Гаинет Пэлтроу.