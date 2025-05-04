Тазик макарон и "Доширак": Мясников признался, что не соблюдает строгий ЗОЖ

Тазик макарон и "Доширак": Мясников признался, что не соблюдает строгий ЗОЖ
Александр Мясников. Фото: freepik.com
Знаменитость также регулярно выпивает

Известный теледоктор Александр Мясников признался, что, несмотря на свои наставления россиянам, не соблюдает строгий ЗОЖ. В его рационе много всего, что нельзя назвать полезной пищей. Просто он подходит к ее употреблению грамотно.

Ведущий признался, что совершенно равнодушен к сладостям. Зато лапшу быстрого приготовления он может употреблять один раз в пару недель, поскольку не может отказать себе в этом удовольствии. Также он спокойно ест гамбургеры, пельмени и макароны, но лишь раз в месяц.

"Могу съесть тазик макарон или кастрюльку пельменей. Просто делаю это разово. Это вредная привычка? Не знаю. Или, например, честно скажу, что уже 50 лет выпиваю каждый день малую дозу алкоголя. Я 50 лет это делаю, и посмотрите на меня", – сказал Мясников.

Доктор указал, что при этом он много занимается спортом. В свой 71 год, к примеру, может спокойно отжать от груди штангу в 130 килограммов три раза – такое даже в молодом возрасте доступно не всем.

Источник: Страсти

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