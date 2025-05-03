"Мне нечего скрывать": Энистон рассказала о неудачных попытках ЭКО

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К своим 56 годам голливудская актриса Дженнифер Энистон так и не стала матерью. Публика поговаривала, что всему виной ее желание строить карьеру – будто бы именно из-за этого от нее ушел Бред Питт к Анджелине Джоли, готовой родить в любую минуту. Однако недавно знаменитость призналась, что страдает от бесплодия.
Звезда "Друзей" вспомнила, что долгое время пыталась забеременеть всеми возможными способами. Первые шаги к материнству она стала делать в 30 лет, все продолжалось довольно долго, и это стало для нее очень тяжелым испытанием.
"Я проходила ЭКО, пила китайский чай, что угодно. Я бросала на это все", – поделилась она.
Однако ни один из методов так и не принес желанного результата. И если бы кто-то посоветовал ей в то время заморозить яйцеклетки, она была бы невероятно благодарна. Но в те года об этом задумываться не приходилось, а теперь "корабль ушел".
Энистон призналась, что после 50 лет она больше не страдает от мыслей, вдруг еще получится стать матерью. И поэтому чувствует большое облегчение, что об этом не приходится думать. Тем не менее, общественное внимание к этой теме было очень болезненным. Особенно домыслы, будто бы муж бросил ее из-за нежелания рожать.
"Это была абсолютная ложь. Сейчас мне нечего скрывать", – указала она.
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