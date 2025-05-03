Садальский рассказал, как похудел на 35 килограммов

Садальский рассказал, как похудел на 35 килограммов
Станислав Садальский. Фото: соцсети
Звездный артист чувствует себя прекрасно

Популярный российский артист и шоумен Станислав Садальский поделился историей своего похудения с публикой. Он рассказал, что долгие годы пытался избавиться от ненавистных жировых отложений с помощью ограничения в питании и изнуряющих тренировок, но не мог добиться заметных результатов.

В какой-то момент, по его признанию, он обратился к препарату, который используется для лечения диабета. Именно эта "волшебная таблетка" помогла звезде сбросить более трех десятков килограммов.

Актер отметил, что средство обладает меньшими побочными эффектами, чем другие методы, и при этом отлично работает. Артист очень рад, что теперь ему не приходятся занимать сразу два стула. Он чувствует себя значительно лучше благодаря изменениям в своем теле.

Источник: Шоу "Однажды…" на НТВ ✓ Надежный источник

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