Актриса "Ворониных" похвасталась стройной фигурой в бикини

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Актриса Екатерина Волкова, получившая широкую популярность после выхода сериала "Воронины", сумела сохранить стройную фигуру к 43 годам. Знаменитость похвасталась формами во время недавнего отпуска с супругом, опубликовав снимок в миниатюрном бикини.
Артистка предстала в купальном костюме фиолетового цвета, который состоял из топика и юбки. Он был украшен большим белым бантом в форме розы. Бикини подчеркивало стройный живот Волковой, длинные подтянутые ноги и худые руки. Рядом с ней на снимке стоял муж, который нежно обнимал знаменитость за бедра.
"И почему мы раньше не догадывались устраивать себе отпуск без детей?" – подписала она публикацию.
Известно, что знаменитость не сидит на строгих диетах. Однако она много и регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать стройность. Среди любимых занятий – бассейн и фигурное катание.
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