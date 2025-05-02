Актриса "Ворониных" похвасталась стройной фигурой в бикини

Актриса "Ворониных" похвасталась стройной фигурой в бикини
Фото: соцсети
Звезда произвела фурор своим снимком с пляжа

Актриса Екатерина Волкова, получившая широкую популярность после выхода сериала "Воронины", сумела сохранить стройную фигуру к 43 годам. Знаменитость похвасталась формами во время недавнего отпуска с супругом, опубликовав снимок в миниатюрном бикини.

Артистка предстала в купальном костюме фиолетового цвета, который состоял из топика и юбки. Он был украшен большим белым бантом в форме розы. Бикини подчеркивало стройный живот Волковой, длинные подтянутые ноги и худые руки. Рядом с ней на снимке стоял муж, который нежно обнимал знаменитость за бедра.

"И почему мы раньше не догадывались устраивать себе отпуск без детей?" – подписала она публикацию.

Фото: соцсети

Известно, что знаменитость не сидит на строгих диетах. Однако она много и регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать стройность. Среди любимых занятий – бассейн и фигурное катание. 

Источник: соцсети

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