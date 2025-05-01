Рудковская сообщила о покупке жилья за границей

Рудковская сообщила о покупке жилья за границей
Яна Рудковская. Фото: соцсети
Знаменитость сделала неожиданный выбор страны

Продюсер Яна Рудковская решила обзавестись новой иностранной недвижимостью. Выбор ее пал на Казахстан, где она родилась. Знаменитость пришла в местный аналог МФЦ и оформила все необходимые документы в присутствии журналистов.

По словам Рудковской, она намерено сделала выбор в пользу Астаны, поскольку в последнее время город невероятно преобразился. 

"Вы знаете, говорят, Дубай развивается. А почему никто не говорит, как развивается Астана? За девять лет такой рывок. А какой чистый город", – призналась она.

Продюсер не стала раскрывать, какой тип недвижимости она решила приобрести: коммерческий или жилой. Известно, что Рудковская всегда старается инвестировать свои средства в различные объекты. Например, в конце прошлого года она говорила о планах купить квартиру в одном из исторических домов Санкт-Петербурга.

Источник: Telegram

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