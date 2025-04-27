Бен Аффлек решил завести роман с 27-летней звездой "Эйфории"

Бен Аффлек решил завести роман с 27-летней звездой "Эйфории"
Фото: wikimedia.org
Знаменитость впечатлен внешностью и умом артистки

Голливудский актер Бен Аффлек после развода с Дженнифер Лопес не оставляет попыток устроить свою личную жизнь. Сперва знаменитость намеревался отбить бывшую жену Дженнифер Гарнер у ее супруга, но безуспешно, после он захотел наладить отношения с Анджелиной Джоли, а она, как известно, категорически относится к любым романам после развода с Бредом Питтом. В итоге артист положил глаз на молодую и популярную звезду "Эйфории" Сидни Суини.

Аффлека не смущает 25-летняя разница в возрасте с потенциальной возлюбленной. До этого он встречался с актрисой Аной де Армас, которая была младше его на 16 лет. И после того, как Суини рассталась со своим женихом, актер решил намекнуть ей на свой интерес.

"Бен уже давно влюблен в Сидни. Как и почти любой другой мужчина в мире, он считает ее невероятно горячей и был бы рад возможности сводить ее куда-нибудь", – говорят источники.

При этом сейчас ходят слухи, что девушка рассталась со своим влюбленным из-за интрижки на съемочной площадке с актером Гленом Пауэллом. Им приписывали роман еще во время работы над фильмом "Кто угодно, кроме тебя", но тогда это связывали с пиаром перед выходом в прокат. Недавние снимки в кафе подтвердили домыслы, что между экс-коллегами нечто большее, чем дружба. Однако Аффлек не теряет надежды.

"Он клянется, что его интерес выходит за рамки ее внешности. Она уже делает шаги в Голливуде в качестве продюсера, и он считает, что это невероятно впечатляет", – поделился инсайдер.

Источник: RadarOnline

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