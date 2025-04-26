Роман Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер оказался на грани краха

Роман Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер оказался на грани краха
Фото: соцсети
Всему виной давление со стороны семейства известной модели

Отношения Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе могут быть разорваны из-за проблем актера с кланом Кардашьян. Мать модели, Крис, настаивает, чтобы номинант на "Оскар" продвинул карьеру своей возлюбленной в кино, однако он категорически отказывается это делать.

"Вся ее семья пытается извлечь выгоду из его славы, и это у них не получается", – делится источник.

В особенности это интересует мать скандального семейства, поскольку поможет в перспективе поднять их рейтинги реалити шоу. Но Тимоти невероятно устал, что у Кардашьянов все сводится исключительно к деньгам и ТВ-проектам.

Шаламе пытался как-то идти на поводу у родственников своей возлюбленной, ведя переговоры с продюсерами, но те лишь предлагали Кайли второстепенных персонажей. Она же, напротив, хочет сыграть в главной в качестве возлюбленной своего парня.

"Кайли думает, что может играть эти роли, а Тимоти говорит ей, что это невозможно. Это ставит под угрозу их роман, поскольку он не может дать ей то, чего она хочет", – рассказали знакомые.

По их словам, Дженнер может намеренно использовать своего парня, чтобы повысить свое медийное влияние. И как только он это поймет, отношения будут разорваны.

Источник: RadarOnline

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