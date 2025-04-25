"Как прожить?": Маршала возмутил размер собственной пенсии

Артист рассказал, на что идут его выплаты от государства

Известный певец Александр Маршал признался, что за годы творческой деятельности заслужил пенсию в размере 16 тысяч рублей в месяц. Раньше ему выплачивали еще меньшее – около 12 тысяч рублей. Этих денег хватает, чтобы покрыть какие-то минимальные домовые нужды.

"К счастью, силы есть – работаю. Но я не понимаю, как на 16 тысяч люди могут прожить", – заявил артист.

По его словам, он с ностальгией вспоминает советские годы, когда человек мог спокойно прожить старость на выплаты от государства. И тогда пенсионеру не нужно было постоянно обеспечивать себя работой. Сейчас же многих приходится трудиться без перерыва.

Маршал отметил, что текущее положение вещей – результат капитализма. Из-за этого людям требуется откладывать деньги на старость, чтобы обеспечить себе жизнь.