Кудрявцева заявила, что Гордон запретила ей защищать Седокову

У двух блондинок разный взгляд на ситуацию

После трагедии популярная исполнительница Анна Седокова остается в центре обсуждений, и, как оказалось, даже среди некоторых звездных подруг возникли разногласия. Ранее теледива Лера Кудрявцева поддерживала девушку в непростой ситуации после смерти ее возлюбленного Яниса Тиммы. Однако мнения у нее и ее давней подруги Кати Гордон, как выяснилось, сильно расходятся.

Телезвезда заявила, что считает обвинения в адрес певицы бездоказательными и подчеркнула – никто не знает, что на самом деле происходило в их семье. Она уверена, осуждать человека, не имея фактов, неправильно.

Именитый юрист с такой позицией не согласна. Она не стала молчать и прямо предупредила подругу о возможных последствиях, если та продолжит защищать артистку. Тем не менее, несмотря на разницу во взглядах, две подруги сохраняют отличные отношения. Они по-прежнему близки и умеют договариваться, даже если смотрят на вещи по-разному.