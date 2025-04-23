Перед смертью Паша Техник сделал пронзительное признание о своей жизни

Перед смертью Паша Техник сделал пронзительное признание о своей жизни
Паша Техник. Фото: соцсети
Блогер говорил, что ему пришлось перенести много страданий

Незадолго до собственной смерти Паша Техник дал откровенное интервью, в котором сделал пронзительное признание о собственной жизни. Блогер рассказал, что потерял веру в дружбу и людей, поскольку им часто пользовались, и ему пришлось перенести много боли.

По словам Паши, к своим 40 годам он совершенно перестал доверять кому-либо. По сути дружить с кем-то ему стало неинтересно из-за опасений, что он снова переживет предательство. 

Техник говорил, что, несмотря на свой отчаянный образ жизни, он очень боится смерти. Но вместе с этим верит, что после кончины душа человека перерождается, чтобы пройти земной путь по-новому. 

"Может, я буду опять каким-нибудь успешным человеком. Может, я буду бомжом или булавкой", – говорил он рэпер.

Бывшая жена Паши Техника рассказывала в интервью, что знаменитость прибегал к запрещенным препаратам, чтобы справиться со своей болью. Также она уверена, что к его гибели привело абсолютное безразличие к нему окружающих.

Источник: соцсети

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