Похудевшая МакSим показала фигуру в ультракоротком платье

Похудевшая МакSим показала фигуру в ультракоротком платье
Фото: соцсети
Снимок артистки произвел фурор

Певица Марина Амбросимова, более известная как МакSим, поделилась в своих соцсетях новым снимком, который произвел настоящий фурор. Артистка показала себя в ультракоротком платье, которое эффектно подчеркивало достоинства ее фигуры.

Похудевшая знаменитость предстала в бежевом наряде и золотистых босоножках. Ее образ украшал легкий макияж и браслет на руке. На своей странице исполнительница призналась, что в таком виде она ходила слушать концерт в Консерватории им. Чайковского.

"В детстве такие мероприятия у меня были в обязательной программе", – написала она под постом.

Фото: соцсети

Фото произвело настоящий фурор в соцсетях. Публика отметила, что МакSим сильно похорошела после того, как поборола алкогольную зависимость, о чем сообщала ранее.

Источник: соцсети

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